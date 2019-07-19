Bilecik'te yaz etkinlikleri devam ediyor

Bilecik
Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri devam ediyor. Hamidiye
Camii Kur'an Kursu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilirken etkinliğe katılan Bilecik
Gençlik ve Spor
İl Müdürü Aslan Yıldız, bu tip çalışmaların çocuklardan fazlasıyla ilgi gördüğünü ve verimli geçtiğini ifade etti. Yıldız, "Yaz etkinlikleri kapsamında Hamidiye
Camii Kur'an Kursu öğrencilerimizle dolu dolu eğlenceli saatler geçirdik. Onlara Gençlik Merkezi tanıtımımızı yaparak bu tür etkinliklere katılmalarını istedik. Çocuklarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK