Bilecik'te yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmaları hızlandırıldı
Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediye ekipleri vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte işlemi yaptı.
14.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:22
Bilecik 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında belediye ekipleri vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte işlemi yaptı.
Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından özel olarak kurulan ekip, kent merkezinde ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Başta şehir merkezindeki ilçe minibüslerinin kullandığı otogar olmak üzere, park ve piknik alanları, dinlenme ve eğlenme alanları, aile çay bahçesi, ATM noktaları, kurumların kapı ve giriş alanları ile şehir otogarındaki tüm otobüslerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Veterinerlik İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm birimlerin ortak hareket ettiğini söyledi.
Kentteki tüm ortak yaşam alanlarında dün akşam saatlerinden itibaren çalışma yapıldığını, ilaçlamaların sürdüğünü kaydeden Avcı, şöyle konuştu:
"İki ayrı ekiple başladığımız çalışmalarımız kapsamında özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız başladı ve virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz."
Avcı, çalışmalar kapsamında diğer belediye ekiplerinin de vatandaşları bilgilendirdik adına virüs ile mücadele konusunda bilgi verdiğini sözlerine ekledi.
Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından özel olarak kurulan ekip, kent merkezinde ortak kullanım alanlarında oluşabilecek virüs tehditlerini engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Başta şehir merkezindeki ilçe minibüslerinin kullandığı otogar olmak üzere, park ve piknik alanları, dinlenme ve eğlenme alanları, aile çay bahçesi, ATM noktaları, kurumların kapı ve giriş alanları ile şehir otogarındaki tüm otobüslerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Veterinerlik İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm birimlerin ortak hareket ettiğini söyledi.
Kentteki tüm ortak yaşam alanlarında dün akşam saatlerinden itibaren çalışma yapıldığını, ilaçlamaların sürdüğünü kaydeden Avcı, şöyle konuştu:
"İki ayrı ekiple başladığımız çalışmalarımız kapsamında özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmasını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız başladı ve virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceğiz."
Avcı, çalışmalar kapsamında diğer belediye ekiplerinin de vatandaşları bilgilendirdik adına virüs ile mücadele konusunda bilgi verdiğini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA
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