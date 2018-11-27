Bilecik'te Yüzme Bilmeyen Kalmayacak

BİLECİK (İHA)-Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Bilecik
'te 4'üncü sınıf öğrencilerini kapsayan 'Yüzme Bilmeyen Kalması' projesi başladı.
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda 458 çocuk ile başlayan proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesindeki havuzların daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan öncelikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amaçlanmış olup yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedeflendi.
Bu doğrultuda 14 Aralık
tarihinde sonra erecek 1. Dönemin akabinde, 17 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihleri arasında 2. Dönem, 14 Ocak-20 Şubat 2019 tarihleri arasında ise 3. Dönem olacak şekilde periyotlar halinde çocuklar yüzme ile tanıştırılacak. - BİLECİK
Aralık,Bilecik