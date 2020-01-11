Haberler » Güncel » Bilecik'teki idareciler bir araya geldi - Haber

Bilecik'teki idareciler bir araya geldi

Bilecik'te görev yapan idareciler, 'İdareciler Günü' dolayısıyla toplandı.

11.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:46Bilecik'teki idareciler bir araya geldi
'te görev yapan idareciler, 'İdareciler Günü' dolayısıyla toplandı.
2. Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Vali Bilal Şentürk, Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Toplantıda konuşan Vali Bilal Şentürk, ülkesine ve milletine hizmet etme bilinci ile çalışan mülki idare amirlerinin, devletin en köklü ve önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.
Mülki idare amirlerinin günlerini kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şentürk, şöyle konuştu:
"Sorumluluğu olan görevler açısından tabandan yetişip gelmesinin avantajları var. Mülki İdare Amirleri kurumlardan sorumlu oldukları için bulundukları yerde her konuyla ilgili bilgi sahibi olabiliyorlar. Biz idareciler, görev yaptığı yere faydalı olabilmek için var gücüyle çalışan insanlarız. İlk gün başladığımız gibi bugünde aynı heyecanla, şevkimizi koruyarak görevimizi yerine getiriyoruz. Görevimizin zorlukları var ama vatan millet aşkıyla, azim ve kararlılıkla milletimize hizmet yolunda koşuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız görev, toplum tarafından karşılığı olan bir iş."
İdarecilik görevinden duyduğu memnuniyeti aktaran Şentürk, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum idarecilik mesleğinin, milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle halen fedakarca çalışan veya emekli olmuş, tüm Mülki İdare Amirlerimizin gününü kutluyorum. Başta Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk kardeşim olmak üzere hayatını kaybetmiş idarecilerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.
Şentürk, Rize Fındıklı Kaymakamlığına atanan Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş'e de, yeni görevinde başarılar diledi.

Bilal Şentürk, Jandarma, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:59  Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu - Haber
15:58  BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DEKİ İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Haber
15:58  Tayvan lideri Tsai, seçim yarışını önde götürüyor - Haber
15:57  Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi - Haber
15:54  KADES Samsun'da tanıtıldı - Haber
15:30  Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
11.01.2020 16:01:28