Bilecik'teki Silahlı Kavga

Bilecik
'te, önce kendisini sonra tartıştığı arkadaşını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tedavisinin ardından gözaltına alınan uzman çavuş Selim
U'nun sorgusu tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İsmetpaşa Mahallesi
İbrahim Bey Caddesi'nde 17 Aralık
'ta Semih U. ve Oktay Tüzün arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını ateşleyen Semih U. önce kendisini bacağından ardından Tüzün'ü karnından yaralamıştı. CHP
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
'ün yakın akrabası olduğu öğrenilen Oktay Tüzün, Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Kaynak: AA