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Bilecik'teki trafik kazasında karayolları görevlisi hayatını kaybetti

Bilecik-Sakarya yolunda, kaza sonrasında çalışma yapan karayolları görevlisi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

29.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:38Bilecik'teki trafik kazasında karayolları görevlisi hayatını kaybetti
Bilecik- yolunda, kaza sonrasında çalışma yapan karayolları görevlisi, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Kılınç (61) yönetimindeki 42 BMH 98 plakalı tır, Bilecik-Sakarya yolunda başka bir kazaya müdahale eden Karayolları görevlisi Yunus Kadem'e (60) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kadem'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadem'in naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, tırın sürücüsü Ali Kılınç, Vezirhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sakarya, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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