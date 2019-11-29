Haberler » Güncel » Bilecik'teki 'usulsüz engelli raporu' şüphelilerinden 5'i tutuklandı - Haber

Bilecik'teki "usulsüz engelli raporu" şüphelilerinden 5'i tutuklandı

Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de "usulsüz engelli raporu" operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

29.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:14Bilecik'teki
, ve 'de "usulsüz engelli raporu" operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bilecik'in yanı sıra Bursa ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 gün önce gözaltına alınan 28 şüpheliden A.F.T, M.D, M.K, L.K, S.Y, H.Y ve S.Ö, adliyeye sevk edildi.
Sevk edilen şüphelilerin 5'inin rapor için aracı olduğu, 2'sinin ise rapor aldığı iddia edildi.
Şüphelilerden, 5'inin, engelli oranının yükselmesi için farklı ilaç ve yöntemlerle, rapor alımı öncesinde şeker değerlerinin yüksek çıkması için rapor alacak olan kişiye glikoz şurubu verdikleri, "Rapor alabilmek için heyet karşısında bayılın" şeklinde telkin ederek rapora kolayca ulaşılabilmesini sağladıkları öğrenildi.
Şahsıların bu yolla usulsüz engelli raporu alarak vergi indiriminden yararlandığı ve bu yöntemle emekliye ayrılıp devleti zarara uğrattığı belirtildi.
21 şüphelinin emniyet sorgusunun ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y ve S.Ö, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen A.F.T, M.D, M.K, L.K, S.Y, "Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ile "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.
Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce, sürekli hastalığı bulunanlara ve engellilere devletin sunduğu imkanlardan hasta olmaksızın haksız yere yararlanan kişilerle ilgili çalışma başlatmış, bu kapsamda Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 kişiyi gözaltına almıştı.

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:26 Lahey'de bıçaklı saldırı
00:26 Muğla marmaris'te 50 kişi yemekten zehirlendi - geniş haber + tüm görüntüler
00:23 DHA YURT BÜLTENİ - 24
00:18 Bayburt'ta kar uyarısı
00:17 Kemaliye'de altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin toplantı
23:45 Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
22:27 Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
21:31 Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
09:30 Halka satışı yasaklanan siyanürün takibi beyanname ile kontrol altına alınacak
30.11.2019 00:28:33