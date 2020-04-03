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Bilecik'teki Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları sürüyor

Osmaneli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" köylerdeki yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

03.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:14
Bilecik'teki Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları sürüyor
Osmaneli Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" köylerdeki yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Bilecik Valiliği koordinasyonuyla kurulan Osmaneli ilçesindeki "Vefa Sosyal Destek Grubu" görevlilerinin köylerdeki çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Selimiye ve Günüören köyünde yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşları ziyaret ederek hazırlanan kolileri teslim eden ekipler, yaşlıların dualarıyla karşılandı.
Selimiye köyünde yaşayan 67 yaşındaki Hatice Özmen, ekiplere teşekkür ederek "Devletimiz, yaşlıları, yoksulları ve kimsesizleri düşünüyorlar. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.
Günüören köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Firdevs Gökkaya da tedbirlere uyduğunu belirtti.
Ekipteki görevlilere teşekkür eden Gökkaya, "Allah'a çok şükür ayaktayım. Allah'tan sağlık, sıhhat istiyorum, Allah korusun sizleri, çocuklarınıza uzun ömürler versin. Başka ne isteyeyim." diye konuştu.
Vali Şentürk'ten "Seyahat İzin Kurulu"na ziyaret
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan "Seyahat İzin Kurulu"nu ziyaret etti.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak amacıyla mücbir sebebi olan vatandaşlarımızın yolculuk yapabilmesi için oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'nu ziyaret eden Şentürk, burada yetkililerden bilgi aldı.

Vali Şentürk, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, kurulun tedbirli bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Selimiye, Osmaneli, Bilecik, Güncel
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