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Bilecik'teki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki av ve yaban hayvanlarının uğrak mekanı olan Küçükelmalı Tabiat Parkında yemleme çalışması yaptı.

11.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:26Bilecik'teki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki av ve yaban hayvanlarının uğrak mekanı olan Küçükelmalı Tabiat Parkında yemleme çalışması yaptı.

Kentte kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için çeşitli bölgelerde yaklaşık 2 bin 150 kilogram besi yemi, 475 kilo yemek-ekmek artığı ve 350 kilo saman bırakan ekipler, son olarak çevresindeki karaçam, meşe, kayın ve göleti ile yaban hayvanlarının uğrak mekanı olan Küçükelmalı Tabiat Parkında yemleme yaptı.

Ekipler, su bulabilmek adına yaban hayvanlarının gölete gelmeleri düşüncesiyle gölet çevresinde yemleme yaptı.

Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nezir Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının bir metreye ulaştığını ve yaban hayvanlarının yemek bulmakta zorluk çektiğini söyledi.

Ekiplerin bu kapsamda Küçükelmalı Tabiat Parkında yemleme yaptığını aktaran Ayhan, "Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen yemleme çalışması yaban hayvanlarının zorluk çektikleri kış mevsiminde onlara bir nebze de olsa güç sağlayacaktır. Unutmayalım ki doğanın dengesini bozmanın bedeli ağırdır. Yaratılan her türü korumak ve gelecek nesillere kalmasını sağlamak için attığımız her adım değerlidir. " şeklinde konuştu.
Ayhan, çalışmaların yaban hayatı için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Kar fazla yağdığında ve mevcut bitki örtüsünü tamamen örttüğünde yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekmektedir. Genellikle kuşlar, diğer hayvanlardan daha fazla etkilenirler. Kış ayları kış uykusuna yatan hayvanlar dışındaki tüm hayvanları genellikle olumsuz yönde etkilemektedir." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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