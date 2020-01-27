Haberler » Güncel » Bilecik'ten Elazığ'a yardım tırı gönderildi - Haber

Bilecik'ten Elazığ'a yardım tırı gönderildi

Bilecik'ten, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderildi.

27.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:58Bilecik'ten Elazığ'a yardım tırı gönderildi
'ten, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderildi.
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi ve yiyeceklerin bulunduğu tır, oda önünden Elazığ'a gitmek üzere hareket etti.
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım kampanyaya vatandaşların yanı sıra Bilecik Giyim ve Mensucat Odası ve Bilecik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin destek verdiğini söyledi.
Bileciklilerin yardım kampanyasına katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydeniz, "Böylesine birlik ve beraberlik olunması gereken bir günde Elazığlı arkadaşlarımızı yalnız bırakmayarak bir tır malzemesini sonuna kadar doldurduk." dedi.

Bilecik, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10  Bilgievi onun vazgeçilmezi
11:10  Senegal'de Türkiye denilince akla "Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverlik ve futbol" geliyor
11:10  FLAŞ
11:10  Elazığ depreminde bir köydeki evlerin hepsinde hasar oluştu
11:10  Hakkari, İran ve Iraklı kayak tutkunlarını ağırlıyor
27.01.2020 11:17:07