Bilecik'ten Kısa Kısa

Belediye Başkanı Nihat Can
, su ücretlerinde yüzde 10 indirim kararı aldıklarını bildirdi.
Can, 10 maddenin ve imar konularının görüşüldüğü meclis toplantısında, enflasyonla mücadeleye destek amacıyla su ücretlerinde yüzde 10 indirim yapmaya karar verdiklerini kaydetti.
Üyelerin oy birliğiyle önemli işe bir imza attıklarını ifade eden Can, "Şu ana kadar vatandaşlarımıza su hizmetlerinin en kalitelisini verdik. Aldığımız karar doğrultusunda hemşehrilerimize sunduğumuz su hizmetinde yüzde 10 indirim uygulanması kararını aldık." dedi.
Okul kantinleri denetlendi Bilecik
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
okul kantinlerini denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okul kantinlerinin yeni çalışma esasları ve mevzuatına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, öğrencilerin sağlıklı meyve ve doğal ürünler tüketmesi noktasında uyarı ve tavsiyelerde bulundu.
Kantinlerde gereken resmi belgelerin olup olmadığını denetleyen ekipler, insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıdaların okul kantinlerinde satışına kesinlikle izin verilmemesi yönünde uyarılar yaptı.
Nihat Can,Bilecik
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:49