Bilecik'ten Kısa Kısa

Bilecik
Belediyesi, 2019 yılında kira ücret ve tarifelerine zam yapılmayacağını bildirdi.
Belediye Başkanı Nihat Can
, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılında kirada bulunan belediyeye ait iş yeri ücretlerine ve tarifelerine herhangi bir artış yapılmayacağını ifade etti.
Kira tespit komisyonunun raporu doğrultusunda meclis üyelerinin oyuyla karar aldıklarını bildiren Can, "2019 yılında herhangi bir artış olmayacak. 2018 yılındaki rakamlar uygulanacak. 2019 mali yılı bütçesi 92 milyon lira olarak belirlendi." dedi.
Metruk binaların yıkımı
Belediye tarafından kamulaştırılması yapılan ve yıkılması için gerekli işlemleri tamamlanan metruk binaların yıkımının yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentin birçok noktasında bulunan ve tehlike arz eden metruk yapıların yıkım çalışmalarının Pelitözü
ve İstasyon mahallelerinde yapıldığı kaydedildi.
Tehlike arz eden metruk binaların kamulaştırılarak yıkılacağı bildirilen açıklamada, can ve mal güvenliğini sağlamak, tehlikeli ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, sokak ile caddelerdeki ulaşımın daha rahat ve kolay olması amacıyla gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının aynı zamanda tinerci ve kötü alışkanlıklar sergileyen kişilerin engellenmesi amaçlandığı ifade edildi.
Nihat Can,Bilecik
06 Aralık 2018 Perşembe 16:46