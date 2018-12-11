Bilecik'ten Kısa Kısa

Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesine (BŞEÜ) iki rektör yardımcısının atandığı bildirildi.
BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Mindiva ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hanife Mut
'un Rektör Yardımcısı olarak atandığını bildirdi.
Rektör yardımcısı sayısının 3'e yükseldiğini bildiren Prof. Dr. Taş, rektör yardımcılarının yeni görevlerinde başarılı olacaklarına inandığını belirterek, başarılar diledi.
Üniversiteler arası Basketbol 2. Ligi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ) ev sahipliğini yaptığı Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen "Basketbol 2. Lig Grup Müsabakaları" başladı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan açılış töreninde konuşan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, sporun sevgi, barış ve kardeşliği anlatan ortak bir dil olduğunu söyledi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna teşekkür eden Prof. Dr. Taş, "Sporun ruhunda mücadele etme bulunuyor. Bu mücadelenin dostluk ve kardeşlik anlayışıyla birleşmesi gerekir. Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz." dedi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı, 4 gün sürecek müsabakalara, Bursa Uludağ Üniversitesi
, Kırıkkale Üniversitesi
, Kırklareli
Üniversitesi, Yalova
Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi erkek basketbol
takımları katılacak.
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11 Aralık 2018 Salı 13:51