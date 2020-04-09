Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilecik'ten Sakarya'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi

Bilecik'ten Sakarya'nın Pamukova ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 4 kişiye 1568 lira para cezası uygulandı.

09.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:40
Bilecik'ten Sakarya'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi
Bilecik 'ten Sakarya 'nın Pamukova ilçesine seyahat izin belgesi olmadan gelen 4 kişiye 1568 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mekece Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurulan araçtaki 4 kişinin izin belgesi olmadan kente girmeye çalıştığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri geçişine izin vermedikleri aracı geri gönderdi.
30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş-çıkışın durdurulması ve bu kapsamda seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan 4 kişiye 392'şer lira idari para cezası uyguladı.
Ayrıca, jandarma ekipleri, Pamukova ilçesi Paşalar Deresi mevkisinde piknik yapan iki kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesti.

Kaynak: AA

Etiketler: Pamukova, Bilecik, Sakarya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haberler
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'ten Sakarya'ya izinsiz gelen 4 kişi para cezası uygulanarak geri gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 21:24: BURSA Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne 30 metrelik gönder dikildi - Haber 21:24: Ürdün, Yemen'deki ateşkes kararından memnun - Haber 21:24: İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haber 21:24: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan... - Haber 21:10: Koronavirüsün hücrelerde yarattığı tahribat elektron mikroskobu ile görüntülendi - Haber 20:29: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız karantinada - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber