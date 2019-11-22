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Bilecik Tiyatro Günleri'nde "Patron" sahnelendi

Bilecik'te, Jason Milligan'ın kaleme aldığı, Türkçe çevirisini ve yönetmenliğini de Cemal Hünal'ın yaptığı "Patron", izleyiciyle buluştu.

22.11.2019 23:07 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:10
'te, Jason Milligan'ın kaleme aldığı, Türkçe çevirisini ve yönetmenliğini de Cemal Hünal'ın yaptığı "Patron", izleyiciyle buluştu.
Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen tek perdelik oyunda, Cemal Hünal ve Onur Şenay rol aldı.
Bir mafya lideri için çalışan iki arkadaşın macerasının sahnelediği komedi türündeki oyun, ilgiyle izlendi.
Oyunun ardından Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, oyunculara plaket takdim etti.
Bilecik Tiyatro Günleri'nde

Cemal Hünal, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA


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