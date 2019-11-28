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Bilecik Tiyatro Günleri sona erdi

Bilecik Tiyatro Günleri, "Üçü Bir Arada" oyunuyla sona erdi.

28.11.2019 01:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:45
Tiyatro Günleri, "Üçü Bir Arada" oyunuyla sona erdi.
Bilecik Belediyesince Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde 12 Kasım'da başlayan etkinliklerin son gününde, Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Engin Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı "Üçü Bir Arada" oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın oynadığı iki perdelik oyunun sonunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, oyunculara plaket ve hediye takdim etti.
Şahin, yaptığı konuşmada, çok güzel bir oyun izlediklerini belirtti.
Tiyatro Günleri'ne emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Şahin, şöyle konuştu:
"Özenle hazırladığımız tiyatro günlerini burada sonlandırıyoruz. Güzel bir organizasyon oldu, son oyun da tiyatro günlerine yakışır bir oyun oldu. Bizi yalnız bırakmayan Bilecikli hemşehrilerimize ve emek verip sahnelerini buraya taşıyan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."
Oyuncu Cem Davran da Başkan Şahin'e teşekkür ederek "Bilecik'e tiyatro çok yakışıyor, bu etkinliklerin devamı da olmalı. Bizi yalnız bırakmadığınız teşekkürler." dedi.
Bilecik Tiyatro Günleri sona erdi

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA


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