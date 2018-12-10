Bilecik Travel Turkey Fuarı'na Damga Vurdu

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:47



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:47

Bilecik tarihi, kültürel ve gastronomi değerleriyle Travel Turkey Fuarında görücüye çıkarken, turizm ve alternatif turizm değerleri ile birlikte gastronomi varlığını tüm dünyaya duyurdu.12. Uluslararası Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda dirilişin, kuruluşun, kurtuluşun ve şahlanışın şehri Bilecik, Osmanlı Kayı Otağı tasarımı yanı sıra Osmanlı motifleri ve değerleri ile sahip olduğu güzelliklerini sergiledi. Bilecik Belediyesi ve Osmaneli Belediyesi ile katılım sağlanan turizm fuarında kültürel ve tarihi zenginlikler, yöresel ürünler, gelenek ve görenekler turizm kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalar uluslararası platformda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Bilecik tarihi, kültürel ve gastronomi değerleriyle Travel Turkey Fuarında yer aldıFuarda Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'ndeki çömlekçilik sanatı katılımcılarla buluşturulurken, alp kıyafeti ve yöresel oyunlar fuara katılanlar tarafından beğeniyle karşılandı. Geçen yıl 36 farklı ülkeden bin 284 katılımcının yer aldığı Travel Turkey İzmir fuarı, 63 farklı ülkeden 44 bin 589 kişi tarafından ziyaret edilmişti. Fuar bu yıl 20 bin metrekarenin üzerinde organize edilerek, yaklaşık 50 bin profesyonel ziyaretçi ile buluştu.Fuarda Bilecik'in gastronomi değerlerini de sunan standa yoğun ilgi olduBilecik'in gastronomi değerlerinin de görücüye çıktığı İzmir Travel Turkey fuarında Bilecik standına büyük ilgi oldu. Gerek standıyla gerek içindeki güzellikler ile büyük ilgi gören Kayı Boyu Otağında ayrıca protokol ve katılımcılara, Pazaryeri Bozası; ayva, nar ve kabak lokumları ile Osmanlı Meşhur Şerbeti ikram edilirken, Bilecik'in seramiği, taşı ve toprağından yapılan ürünleri de sergilenme imkanı buldu.Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, belediye başkanları, seyahat acentası yetkilileri, tur operatörü yetkilileri ile çok sayıda davetlinin katılımı ile kapılarını açan Travel Turkey Fuarı sona erdi. - BİLECİK