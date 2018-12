Bilecik Travel Turkey Fuarı'nda Görücüye Çıkıyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:44



Sön dönemlerde özellikle turizm alanında büyük gelişmeler kaydeden Bilecik tarihi, kültürel ve gastronomi değerleriyle Travel Turkey Fuarında görücüye çıkıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen Erken Rezervasyon Kampanyası'nın 2017 lansmanı da yapılan fuarda, 36 ülke ile 60 ilden toplam bin 179 katılımcı bulundu. 11 Aralık tarihine kadar açık olacak fuarda birçok şehir güzelliklerini sergileme imkanı bulurken kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te başta tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve kendine has ürünleri ile görücüye çıkıyor. Bilecik Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ve Osmaneli Belediyesi ile birlikte fuarda yer alacak Bilecik, sahip olduğu İnaç Turizmi, Doğa Turizmi, Eko Turizm ve Alternatif Turizm değerleri ile birlikte Gastronomi varlığını tüm dünyaya duyuracak.Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenen 'Travel Turkey İzmir' Turizm Fuar ve Kongresi Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği-TÜRSAB ve İZFAŞ ortaklığıyla 12'nci kez 06-08 Aralık 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar kompleksi olan fuarizmir'de gerçekleşecek. Fuarda Bilecik Belediyesi, Osmaneli Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğinde hazırlanan program ile Bilecik tanıtılacak."Bilecik'in sahip olduğu değerlerle fuara damga vuracağına inanıyoruz"Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'in tanıtılması ve turizminin canlandırılmasına büyük katkıları olan fuar hakkında yaptığı değerlendirmede, Bilecik'in sahip olduğu değerlerle fuara damga vuracağına inandıklarını belirtti. Can, " 2. Uluslararası Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nda dirilişin, kuruluşun, kurtuluşun ve şahlanışın şehri Bilecik'imizi, Osmanlı Kayı Otağı tasarımı yanı sıra Osmanlı motifleri ve değerleri ile hazırladık. Belediyemiz, Osmaneli Belediyemiz ve BEBKA işbirliğinde katılım sağladığımız turizm fuarında kültürel ve tarihi zenginliklerimiz, yöresel ürünlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz turizm kapsamında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarımızı uluslararası platformda ziyaretçilerin beğenisine sunacağız. 6-8 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan 12. Travel Turkey İzmir Fuarında Bilecik standımıza tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bilecik'e ait güzelliklerin sergilendiği fuarda, ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 3 boyutlu Bilecik Belgeseli de protokol ve konuklar tarafından izlenecek" ifadelerine yer verdi."Fuarda Bilecik'in gastronomi değerleri de beğeniye sunulacak"Belediye Başkanı Nihat Can, bu yıl fuarda Bilecik'in gastronomi değerlerinin de görücüye çıkacağını belirterek, "Gerek standıyla gerek içindeki güzellikler ile büyük ilgi gören Kayı Boyu Otağında ayrıca protokol ve katılımcılara, Pazaryeri bozası, ayva, nar ve kabak lokumları ile Osmanlı Meşhur Şerbeti ikram ederken, ilimizin seramiği, taşı ve toprağından yapılan ürünleri de sergileme imkanı bulacağız" dedi. - BİLECİK