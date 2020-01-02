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Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı önündeki dubalı engel sürücülere zorluk yaşatıyor

Bilecik Belediye Kültür Sitesi içerisinde bulunan düğün salonu ve etkinlikler için kullanılan bölümün önüne yetkisiz ve izinsiz duba koyularak kapatılması sürücülere zorluk yaşatıyor.

02.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:43 Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı önündeki dubalı engel sürücülere zorluk yaşatıyor
Belediye Kültür Sitesi içerisinde bulunan düğün salonu ve etkinlikler için kullanılan bölümün önüne yetkisiz ve izinsiz duba koyularak kapatılması sürücülere zorluk yaşatıyor.

Bilecik merkez Mahallesi Kurtul Sokak üzerinde bulunan Bilecik Belediye Kültür Sitesi bahçesi, çevredeki esnaf ve çarşıda işi olan vatandaşlar tarafından otopark olarak kullanıyor. Bahçe içinde bulunan düğün salonu ve etkinlikler için kullanılan bölümde şuan Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı adı altında yöresel ürünler satılıyor. İçinde Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü de barındıran bahçeye giren araçlar Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı yetkileri tarafından duba koymak süratiyle 5-6 araçlık yer işgali ile karşılaşıyorlar. Bu durum sürücülere zor anlar yaşatırken, bu kapatmaya belediyenin izin vermediği, Bilecik Üretici Kadınlar Çarşısı yetkilerinin yetkisiz ve izinsiz olarak dubaları koydukları öğrenildi. - BİLECİK

Gazipaşa, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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