Bilecik Valiliği'nden Hac Müracaatları Açıklaması

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:21



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:21

Bilecik Valiliği tarafından, 2019 yılında hac müracaatları ve kura çekimleriyle alakalı açıklama yapıldı.Yapılan açıklamada, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin, 8- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan 20 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra, müracaatlarını 'www.hac.gov.tr' internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi. Açıklamada, "Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları belirtmelidirler. Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak oda tercihli veya otel konaklama türlerinden birini tercih edecekler. Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15.00'da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecektir. 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Kesin kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK