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Bilecik Valisi Şentürk muhtarla bir araya geldi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında merkez mahalle muhtarları toplantısı yapıldı.

06.08.2019 10:26 Bilecik Valisi Şentürk muhtarla bir araya geldi
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında merkez mahalle muhtarları toplantısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Şentürk, sorumlulukları paylaştırarak el birliği içinde hizmet yapacaklarını belirterek, emanetin hakkının verilmesi gerektiğini vurguladı.
Çalışanların doğru yerlerde görevlendirilmesi gerektiğini anlatan Şentürk, "Bilecik'in her konuda iddialı olması lazım. Hem çalışıp hem de sorumluluklarımızı bilmemiz gerekir. Bizim tarihi sorumluluğumuz var ve ona da layık olmalıyız. Dolayısıyla sosyal alanlarda yükleri paylaştırmalıyız. Yükü ağır olanın yükünü hafifleterek çözebiliriz." dedi.
Toplantı, muhtarların öneri ve beklentilerini iletmesiyle sona erdi.

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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