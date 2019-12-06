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Bilecik Valisi Şentürk'ün seçimi "Gazze'deki iftar" oldu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:17Bilecik Valisi Şentürk'ün seçimi
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Şentürk, AA muhabirlerinin fotoğraflarının yer aldığı seçkiyi inceledi. Vali Şentürk, yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği "Gazze'deki enkazlar arasında iftar", Halil Fidan'ın çektiği "Harran'da yaşam" ve kategorisinde İsa Terli "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğraflarına oy verdi.
Daha önce de AA'nın fotoğraf oylamasına katıldığını ifade eden Bilal Şentürk, şöyle konuştu:
"Anadolu Ajansı'nın böyle bir oylama yapması, muhabirlerine verdiği değeri ve onların çalışmalarının daha da güzel olması noktasında güzel ve isabetli bir uygulama. Fotoğraf seçmek çok kolay olmadı ama bilinçaltında yatan düşüncelerin etkisiyle seçimlerimizi yaptık. Birbirinden güzel kareler vardı, emeği geçenleri tebrik ediyorum."
Kendisinin de fotoğrafa meraklı olduğunu, 150 binin üzerinde fotoğraf çektiğini aktaran Şentürk, "Fotoğrafta manayı yansıtabilmek çok önemli. Elbette ki teknik hususların olması gerekir ama fotoğrafa bakıldığında sizi başka bir dünyaya davet etmeli. Bir kitap ile anlatılamayacak şeyleri bir fotoğraf karesinde görmek mümkün." dedi.

Güncel

Kaynak: AA

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