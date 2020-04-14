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Bilecik Valisi Şentürk, vatandaşlara maske dağıttı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

14.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:16
Bilecik Valisi Şentürk, vatandaşlara maske dağıttı
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
Tevfik Bey Caddesinde incelemelerde bulunan Şentürk, esnaf ve vatandaşlara sosyal izolasyon konusunda uyarılarda bulundu.
Şentürk, polis ekiplerinden önlemler hakkında bilgi aldı, vatandaşlara kullanmaları için maske verdi.
Özellikle gıda ile temasta bulunan esnafların koruyucu maske ve eldiven kullanmasının zorunluluk haline geldiğini ifade eden Şentürk, koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesinin en kolay yolunun evde kalmak ve sosyal izolasyon olduğunu vurguladı.
Şentürk, şöyle konuştu:
"Vatandaşlarımızın çoğunluğunun maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğunu görmek memnuniyet verici. Ancak dışarıya mecbur kalmadıkça çıkmamak gerekiyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız ihtiyaç sahibi olanlara her türlü desteği veriyor. Kimsesizlere, yaşlılarımıza ve kronik hastalara temel ihtiyaçları ulaştırılıyor.
Kovid-19 salgını çok ciddi bir salgın, bunu asla küçümsemeyelim, 'Bana bir şey olmaz' demeyelim. Sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Sosyal izolasyonu sağlayalım, sosyal hareketliliği en aza indirelim."
Vali Şentürk'e İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Necati Şentürk, Bilecik, Güncel
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