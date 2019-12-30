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Bilecik ve Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor

Bilecik ve Kütahya'da kar yağışı, şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

30.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:45
Bilecik ve Kütahya'da kar yağışı, şehirler arası yollarda ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bölgede öğleye doğru kar yağışının başlamasının ardından, Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl-Bozüyük kesiminde bazı tırların dorselerinin kayması dolayısıyla yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.
Muratdere mevkisine gelen Karayolları ve Bölge Trafik ekiplerince yolda çalışma yapıldı. Bu sırada trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Polis ekipleri, sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Öte yandan, Bilecik-Yenişehir kara yolunda da yoğun kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.
Kütahya
Kütahya il merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekipleri, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Ayrıca, Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.
Bilecik ve Kütahya'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor

Güncel

Kaynak: AA


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