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Bilecik yine ilkleri Pazaryeri'nde yaşıyor

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Pazaryerispor ile Bilecik'te ilk olan futbol akademisini hayata geçiriyor.

10.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:04Bilecik yine ilkleri Pazaryeri'nde yaşıyor
1. Amatör Lig'de mücadele eden ile Bilecik'te ilk olan futbol akademisini hayata geçiriyor.

Pazaryerispor Yaz Okullarından sonra futbol akademisi açıyor. Pazaryerispor Teknik Direktörü İsmail Öztürk, akademi kurma yetkisi alarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in destekleri ile Pazaryeri ilçesinde Futbol akademisi kuruyor. Açılacak futbol akademisi ile Pazaryerispor'a kaliteli futbolcular yetiştirmeyi hedefleyen teknik direktör İsmail Öztürk, "Pazaryerispor yaz spor okullarında yaz döneminde zaman kısıtlı olduğu için çocuklar tam futbola alışacakları zaman dönem bitiyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in destekleri ile ilçemize futbol akademisi kurarak Pazaryerispor'a ve diğer kulüplere yetenekli futbolcular yetiştireceğiz. Açılacak futbol akademisi ile her yaştan çocuklarımıza futbolu sevdireceğiz ve öğreteceğiz. Futbol akademisi için sporcu kayıtlarımız Mart ayının sonunda alınarak Nisan ayında da faaliyete başlayacağız" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Futbol, Yaşam

Kaynak: İHA

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