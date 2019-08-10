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Bilecikli genç pilot adayı bayram mesajını havada verdi

Genç pilot adayı Bilecik semalarında uçarak hemşehrilerine Kurban Bayramı mesajı.Bilecik'te 3 yıl önce bir merakla başladığı pilotlukta artık yalnız başına uçuşlara çıkabilen Muhammed Mustafa Avcı, ilk işi Bilecik semalarına gelerek hemşehrilerine havada Kurban Bayramı mesajı verdi.

10.08.2019 13:34 Bilecikli genç pilot adayı bayram mesajını havada verdi
Genç pilot adayı Bilecik semalarında uçarak hemşehrilerine Kurban Bayramı mesajı.

Bilecik'te 3 yıl önce bir merakla başladığı pilotlukta artık yalnız başına uçuşlara çıkabilen Muhammed Mustafa Avcı, ilk işi Bilecik semalarına gelerek hemşehrilerine havada Kurban Bayramı mesajı verdi. Bristell marka tek motorlu Gordiyon Havacılık Uçuş Okuluna ait uçakla, gerekli izinler alınarak Bursa'dan Bilecik'e 40 dakika gibi bir sürede uçuş gerçekleştiren Muhammed Mustafa Avcı, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Bilecikli hemşehrilerinin ve dostlarının Kurban Bayramını kutladı. Yaklaşık 20 dakika Bilecik semalarında uçan Avcı, mesajında "Tüm hemşehrileri ile dostlarının Kurban Bayramını uçaktan kutlayarak, nice bayramları sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirmelerini temenni ederim" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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