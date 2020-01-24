Haberler » Güncel » 'Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor' projesi hayata geçiyor - Haber

"Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projesi hayata geçiyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan "Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projemiz 2020 yılı yatırım programına alındığı söyledi.

24.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:35
İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan "Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor" projemiz 2020 yılı yatırım programına alındığı söyledi.

Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca 2015 yılından itibaren 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı yürütülmektedir.Program kapsamında il müdürlükleri ve araştırma enstitüsü müdürlükleri işbirliği ile hazırlanarak Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na gönderilen projeler değerlendirilerek desteklenmesi sağlanmaktadır.Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ve Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 'Bilecikli Kadınlar Rezene Üretiyor' projemiz 2020 yılı yatırım programına alınmış olup İlimizde uygulanacaktır. Bu projeyle Merkez ilçemize bağlı Deresakarı, Çukurören ve Alpagut köylerinde kadın çiftçilerin alternatif bir ürün olan rezene bitkisiyle tanışmaları sağlanarak küçük alanlar değerlendirilecektir" dedi. - BİLECİK

Eskişehir, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02  AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz'den Emirdağ'a ziyaret
17:08  Balıkesir'de terör örgütü propagandası yapan 3 kişi yakalandı
17:08  İsrail'in eski Savunma Bakanı'ndan "Yüzyılın Anlaşması"nın ilanının zamanlamasına tepki
17:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü...
17:08  Erdoğan: "AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden...
24.01.2020 17:11:04