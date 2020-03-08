Bilecikli kadınlar unutulmadı
Bilecikli kadınlar unutulmadı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Kadınların toplumsal yaşamdaki değerinin bir gün ile sınırlandırılmaması gerekir" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehir merkezindeki esnaf ve kadınlara çiçek...
08.03.2020 09:37
Bilecikli kadınlar unutulmadıBilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;"Kadınların toplumsal yaşamdaki değerinin bir gün ile sınırlandırılmaması gerekir"
BİLECİK - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehir merkezindeki esnaf ve kadınlara çiçek hediye etti. Esnafa hayırlı işler temennisini ileten Başkan Şahin ve beraberindekiler, vatandaşları dinleyerek, sohbet etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etmek istediklerini kaydeden Başkan Şahin, "Kadınların toplumsal yaşamdaki değerinin bir gün ile sınırlandırılmaması gerekir. Bizim amacımız kadınlarımızın bizler için taşıdığı değeri bu anlamlı günde hatırlamak. Onun için onlara çiçek hediye ettik, talep ve görüşlerini dinledik" dedi.Başkan Şahin'in eşi Serpil Şahin de kadınlara çiçek hediye ederek, sohbet etti, taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Şahine eşinin ziyaretleri ve çiçek takdimi için duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.
BİLECİK - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehir merkezindeki esnaf ve kadınlara çiçek hediye etti. Esnafa hayırlı işler temennisini ileten Başkan Şahin ve beraberindekiler, vatandaşları dinleyerek, sohbet etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara çiçek hediye etmek istediklerini kaydeden Başkan Şahin, "Kadınların toplumsal yaşamdaki değerinin bir gün ile sınırlandırılmaması gerekir. Bizim amacımız kadınlarımızın bizler için taşıdığı değeri bu anlamlı günde hatırlamak. Onun için onlara çiçek hediye ettik, talep ve görüşlerini dinledik" dedi.Başkan Şahin'in eşi Serpil Şahin de kadınlara çiçek hediye ederek, sohbet etti, taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Şahine eşinin ziyaretleri ve çiçek takdimi için duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bilecikli kadınlar unutulmadı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Semih Şahin, Bilecik, Yerel
Manşet
Haberler
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Haberler
Suudi Arabistan'da devam eden tutuklamaların Kral Selman'ın ölümü nedeniyle yapıldığı konuşuluyor
Haberler
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi
Haberler
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
Haberler
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Haberler
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış