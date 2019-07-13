13.07.2019 15:31
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Bilecikli Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bilecikli Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik'te 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Nazmi Diyar'ın cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.

Bilecik'te 67 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Nazmi Diyar'ın cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.

Merkez Küplü köyünde kılınan cenaze namazının ardından Diyar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre askerlerin ve köylülerinin omuzlarında taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Köy mezarlığına götürülen cenaze burada defnedildi.
Cenaze törenine, gazinin ailesi ve yakınları ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Faruk Dirgen, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Vali Şentürk, Diyar'ın eşine ve yakınlarına taziyede bulunarak, Türk bayrağı verdi.
Kaynak: AA
Bilecik, Kıbrıs, Güncel

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