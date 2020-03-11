Bilecikli milli atletten altın madalya
Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan, İstanbul'da düzenlenen salon şampiyonasında altın madalya kazanırken, Türkiye rekorunun kırılmasına katkı sağladı.
11.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:25
Bilecikli milli atlet Orçun Ünalan, İstanbul 'da düzenlenen salon şampiyonasında altın madalya kazanırken, Türkiye rekorunun kırılmasına katkı sağladı.
İstanbul'da düzenlenen U-18 Salon Match'da ilk kez giydiği Milli formayla Türkiyeyi temsil eden sporcu Orçun Ünalan, 60 metreyi 7 saniyelik derecesiyle tamamlayarak altın madalyaya kazandı. Yarıştığı 4x200 metre karışık bayrak yarışında ise, 1 saat 36 dakika 81 saniyelik derece ile Türkiye rekorunun kırılmasına katkı sağladı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlü Neslihan Leblebicioğlu, milli atlet Orçun Ünalan ve antrenörü Mert Moralı'nın yaşattıkları büyük mutluluk için teşekkür ederek başarılar diledi. - BİLECİK
İstanbul'da düzenlenen U-18 Salon Match'da ilk kez giydiği Milli formayla Türkiyeyi temsil eden sporcu Orçun Ünalan, 60 metreyi 7 saniyelik derecesiyle tamamlayarak altın madalyaya kazandı. Yarıştığı 4x200 metre karışık bayrak yarışında ise, 1 saat 36 dakika 81 saniyelik derece ile Türkiye rekorunun kırılmasına katkı sağladı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlü Neslihan Leblebicioğlu, milli atlet Orçun Ünalan ve antrenörü Mert Moralı'nın yaşattıkları büyük mutluluk için teşekkür ederek başarılar diledi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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