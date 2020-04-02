Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilecikli öğrenciler "Anla, Hızlan, Odaklan, Başar" projesiyle gelişim kaydediyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uygulamaya konulan "Anla, Hızlan, Odaklan, Başar (AHOB)" adlı proje çerçevesinde geliştirilen yazılım sayesinde öğrenciler, okuma alışkanlığını pekiştiriyor, odaklanma konusunda da gelişme kaydediyor.

02.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:39
Bilecikli öğrenciler
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde uygulamaya konulan "Anla, Hızlan, Odaklan, Başar (AHOB)" adlı proje çerçevesinde geliştirilen yazılım sayesinde öğrenciler, okuma alışkanlığını pekiştiriyor, odaklanma konusunda da gelişme kaydediyor.
Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Pazaryeri 5 Eylül İlkokulunda başlatılan sistem, ilçedeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim kurumlarında bulunan bin 200 öğrencinin kullanımına açıldı.
Okullarda akıllı tahtada uygulanabilen yazılım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde başlatılan uzaktan eğitim kapsamında da aktifleştirildi. Öğrenciler, kullanıcı adı ve şifreleriyle girerek program üzerinden metinleri okuyup bazı sorulara cevaplar veriyor.
Evlerinden bağlantı kuran öğrencilerin okuduklarını anlamaları konusunda ölçümler yapan sistemde, veli ve öğretmenler de çocukların dakikada kaç kelime okudukları, kaç soruya doğru cevap verdikleri gibi verileri görebiliyor.
Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin projeyle başarılı bir yol izlediğini söyledi.
Çalışmaya tüm velilerden destek geldiğini belirten Çırak, şöyle konuştu:
"Amacımız öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanması ve okuma becerilerini üst seviyelere taşımaktır. Projeyle gerek Türkçe gerekse diğer derslerde öğrencilerin anlamlı sonuçlara ulaştığını gördük. Mobil uygulama oyun gibi, çocukların okuma hızlarını geliştirecek bu programda başarı sağladık. Çok güzel bir çalışma oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler bu çalışmayı çok sevdi, inşallah bunu devam ettireceğiz."
Çırak, öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini geliştirmek ve akademik başarılar elde etmek istediklerini kaydetti.
"Anlayarak okumanın 10 kata kadar arttığını gördük"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de öğrencilerin teknolojiye yatkın olduğunu ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Ekinci, "Hızlı ve anlayarak okumanın önemi ile teknolojiyi de kullanarak bir çalışma yapmak istedik. Teknolojiyi kullanırken okuduklarını anlamayı da başarsınlar istedik. Sonuçlara baktığımızda, anlayarak okumanın 10 kata kadar arttığını gördük. Sistem üzerinden hem öğretmenlerimiz hem de ailelerimiz bu ilerlemeyi gözle görebiliyor." ifadelerini kullandı.
Pazaryeri 5 Eylül İlkokulu sınıf öğretmeni Sercan Bilge, öğrencilerin evlerinden bu uygulamaya katılabilmesinin önemine dikkati çekti.
Proje koordinatörü ve yazılımcısı Aytaç Temur ise teknolojiyi etkili kullanarak öğrencilere okumayı sevdirdiklerini vurguladı.
Projenin, okuma alışkanlığının yanı sıra öğrencilerin diğer derslerine etki ettiğini anlatan Temur, şunları kaydetti:
"Bu uygulamayı kullanan öğrenciler hem okumayı sevdi hem de dikkatleri artık dağılmadan okuyorlar. Derslerdeki başarılar da en üst seviyeye çıktı. Öğrencilerin dikkatlerini geliştirmek, konsantrasyonlarını yükseltmek, okudukları metinleri daha kısa sürede daha yüksek oranda anlamalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bu yazılım, yapay zeka içeren, dikkat, odaklanma, okuma ve anlama yazılımıdır."
Velilerden Ayhan Yurtsever, kızı Asude'nin projeyle okumaya hevesinin arttığını, bu sayede evde kitap okuma saati ayarladıklarını bildirdi.
Asude Yurtsever de çok mutlu olduğunu ve her gün programa girip makale ve kitaplar okuduğunu dile getirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Pazaryeri, Bilecik, Eylül, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bilecikli öğrenciler 'Anla, Hızlan, Odaklan, Başar' projesiyle gelişim kaydediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Kasım Süleymani’yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran’ı uyardı Haberler
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:08: Diyarbakır'da mezarlık ziyareti yasaklandı - Haber 13:07: Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor - Haber 13:07: Kenan Sofuoğlu'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek - Haber 13:07: ANTALYA Ailesine kızdı, evi yaktı - Haber 13:06: Emircan, aldığı bursun bir kısmını kampanyaya bağışladı - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:22: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber