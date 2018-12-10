Bilecikli Öğrenciler, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Özel Misafirler Oldu

Bilecikli öğrenciler Galatasaray
HDI Sigorta
Bayan Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.
Galatasaray ekibinin, Vestel Venüs
Sultanlar Ligi 6'ıncı haftasında Aydın
Büyükşehir Belediye'yi 3-0 mağlup ettiği mücadelede Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda özel misafirleri vardı. Maçı tribünden takip eden Bilecik Murat Hüdavendigar
Orta Okulu öğrencileri takıma maç boyu tezahüratlarla destek verdi. Öğrenciler maçın ardından oyuncularımızla bir araya geldi.
Öte yandan maç sonunda Murat Hüdavendigar Orta Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Erkan Selçuk
da Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Ataman Güneyligil'e plaket takdim etti. - BİLECİK
Sigorta,Burhan Felek,Galatasaray,voleybol
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:06