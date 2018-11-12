Bilecikliler Darıca'da Birlik ve Beraberlik Mesajları Verdi

Kocaeli
Bilecikliler Derneği tarafından 11.11 Bilecikliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen buluşmada, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Kocaeli Darıca Adnan Menderes
Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti
Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Belediye Başkanı Nihat Can, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program hakkında yaptığı değerlendirmede; "11.11 Bilecikliler Gününde bugün 30'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Kocaeli Bilecikliler Derneğimizin düzenlediği Bilecikliler Gününde hemşehrilerimiz ile buluşmanın heyecanını yaşadık. Dile kolay 30 yıldır Kocaeli'nde Bilecikli hemşehrilerimizin canla başla kurarak büyük bir aileye dönüşen Kocaeli Bilecikliler Derneğimizin düzenlediği 11.11. Bilecikliler gününde Bilecik'imizin değerleri bir arada toplandı. Başta Kocaeli Bilecikliler Derneği Başkanımız Ali Ekmel Bilir olmak üzere, kuruluşundan bu yana büyük emek vererek bu günlere getiren eski başkanlarımıza, yönetim kuruluna, üyelerimize ve Bilecikli hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:27