Bilecikliler Tiyatro Oyunları ile Buluşmaya Devam Ediyor

Bilecik
Belediyesi tarafından düzenlenen "Entrikalı Dolap Komedyası" oyunu ücretsiz olarak tiyatro severlerle buluştu.
Bilecik'in kültürel ve sanatsal hayatına renk katacak birçok projeyi gerçekleştiren Bilecik Belediyesi katkılarıyla tiyatro severler "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı oyun sahne aldı. Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan tiyatro oyununda; Melek Kılıç
Adıgüzel, Gülça Özçer, Ceylan Aksu
, Doğa Günini, Mertcan Çekil, Oğuzhan Bektaş, Orhan Selvi
, Mustafa Duzman, Eda Nur
Demirci, Aslıhan Ulucutsoy, Enes Şirin, Erman Ertek ve Nurhayat Duman gibi isimler yer alırken, tiyatro severler de keyifli anlar yaşadı.
Bilecik Belediyesi tarafından her ay Bilecik'teki tiyatro severler birbirinden güzel oyunlarla buluşmaya devam edeceği açıklandı. - BİLECİK
Bilecik
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:35