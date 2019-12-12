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Bileciklilerden Küçükköy'e yatırım

Bilecik'te kendilerine "Bir Demet Bilecikli" olarak adlandıran bir grup, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy'de bir arsa alarak, buraya yapılacak yazlık daireler için kooperatif kurdular.

12.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:24Bileciklilerden Küçükköy'e yatırım
'te kendilerine "Bir Demet Bilecikli" olarak adlandıran bir grup, 'in ilçesine bağlı 'de bir arsa alarak, buraya yapılacak yazlık daireler için kooperatif kurdular.

Bilecikli iş insanı Recep Dindar, İbrahim Rafet Sünetci ve eski siyasetçi emekli öğretmen Hikmet Turhan'ın yönetim kurulu başkanlığı üstlendiği kişiler, bugün İstanbul'da düzenlenen ihale ile Küçükköy'de 5 bin 255 metrekare yer aldı. 5 bin 950 bin liraya alınan yere 1-2-3 ve 4'üncü etap olarak 60-70 arası yazlık daire yapılmaya başlanırken, yazlık sitenin adı da "Bir Demet Bilecikli" olacağı öğrenildi. - BİLECİK

Balıkesir, Küçükköy, Ayvalık, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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