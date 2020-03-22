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Bileciklilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Bileciklilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek Bilecik'te vatandaşlar 3 gün boyunca saat tam 21: 00'da balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarını alkışladı.

22.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:49
Bileciklilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
BİLECİK - Bilecik'te vatandaşlar 3 gün boyunca saat tam 21: 00'da balkonlara çıkarak, sağlık çalışanlarını alkışladı.
Bilecik'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayalım" çağrısı üzerine Bilecik 3 gün saat tam 21.00'da balkonlara çıkarak, hem alkış yaptı, hem de balkon ışıklarını yakıp söndürdü. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Bileciklilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kaynak: İHA

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Bileciklilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Etiketler : Bilecik, Yerel

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