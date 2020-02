"Bileciklim" projesi Bilecik'i temsil etti

Avrupa Birliği Türkiye-mali işbirliği çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesinin" kapanış programında Bilecik 'i "Bileciklim" projesi temsil etti.



"Bileciklim Projesi", "İklim Değişikliğinde Geliştirilmiş Kapasite ve Farkındalık ile Daha İyi Geleceklere" (Better Futures with Enhanced Capacity and Awareness on Climate Change) projesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye'de yürütülen İklim Değişikliği Kapasitesinin Geliştirilmesi hibe programı kapsamında ilk hibe alan proje kapsamında Bilecik'i temsil etti.



"Toplanan verileri dijital ortamda kayıt altına alındı"



Proje hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, "İklim değişikliği konusunu bölgemizde etkin ve yenilikçi yöntemlerle bilgilendirmek, tanıtmak, farkındalık oluşturmak ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlamak ve Bilecik ilinin iklim değişikliğine uyumu ve etkilerinin azaltılması konusunda mevcut farkındalık düzeyini belirlemek bu projenin başlıca amacıdır. Elde edilen veriler doğrultusunda eğitim, panel, iklim haftası, tanıtım faaliyetleri düzenlenmiş, süreç boyunca toplanan verileri dijital ortamda kayıt altına alınmış ve yayınlanarak ulusal ve uluslararası düzeyde iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma ve kapasite geliştirilmesine katkı sağlanmıştır" dedi.



"İklim değişikliği günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biridir"



Budak, proje bütçesinin 54 bin 565 Euro olduğunu anlatarak, "İklim değişikliği günümüzde insanlığın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biridir. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri sadece ekolojik hayatı etkilemekle kalmayıp aynı zamanda ekonomi, enerji, sanayi yatırımları, sosyal hayat ve hukuk ile ilgili alanları da doğrudan etkilemektedir. Bugün iklim değişikliği, fiziksel ve doğal çevre başta olmak üzere hayatımızın her aşamasını etkilemektedir. Dünya ölçeğinde yaşanan bu değişimden, iklim değişikliğine karşı hassas bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda yer alan ülkemizin etkilenmemesi veya küresel değişimi dikkate almaması düşünülemez. Ülkemizin iklim değişikliğiyle küresel mücadele kapsamında temel amacı, uluslararası çabalara katkıda bulunmak bunu yaparken de sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun olarak, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar prensibi ve Türkiye'nin özel şartları çerçevesinde katılmaktır" dedi.



"Hedefimiz, enerji verimliliğini yaygınlaştırmayı, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak"



İl Müdürü Budak, son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı enerji verimliliğini yaygınlaştırmayı, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı ve iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmeyi hedeflemekte olduğunu belirtti. Budak, "Bu kapsamda ülkemizde iklim değişikliği ile mücadele alanında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından birçok proje yürütülmekte, çalışmalar yapılmaktadır. Yürütülen projelerin hedefine ulaşması ve iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılması, iklim değişikliği ile mücadele konusunda toplumun farkındalığının ve bilincinin artmasına bağlıdır. Toplumda iklim değişikliğinin hayatımızın her alanını etkileyen, mücadele edilmesi gereken bir sorun olduğu algısının yaygınlaşması, sorunla bireysel ve ulusal mücadele edebilme açısından çok büyük önemi vardır" ifadelerine yer verdi.



Öte yandan Bilecik Valiliği koordinasyonunda yapılan projenin ortakları Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli Belediyesi, Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edebali Kültür ve Araştırma Derneği oldu. - BİLECİK