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Bilecikspor Başkanı Avcı'dan Başkan Yaman'a ziyaret

Bilecikspor Kulüp Başkanı Aydın Avcı, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

06.08.2019 11:27 Bilecikspor Başkanı Avcı'dan Başkan Yaman'a ziyaret
Bilecikspor Kulüp Başkanı Aydın Avcı, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Yaman, konuğuna teşekkür etti. Yaman, "Bilecikspor Kulüp Başkanımız Aydın Avcı bizleri ziyarette bulundular. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyor, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan bu ziyaret sonrası Başkan Yaman'ı makamında Bilecik Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ve İstanbul Kızıldamlılar Dernek Başkanı Yusuf Pehlivan ziyarette bulundu. - BİLECİK

Mustafa Yaman, Aydın Avcı, Bayırköy, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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