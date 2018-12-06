Bilecikspor'dan Rektör Taş'a Teşekkür Ziyareti

Bilecikspor Başkan Vekili Harun Dilek ve alt yapıdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ali Muyşin, Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
'e teşekkür ziyaretinde bulundu.
Dilek ve Muyşin, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Rektör Taş'a teşekkür ettiler. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Bilecikspor Başkan Vekili Harun Dilek, "Bilecikspor ve diğer amatör kulüplerimizde futbol oynayan üniversite öğrencilerine verdiği destekten dolayı rektörümüze teşekkür ettik. Rektörümüz bize bir de müjdesi oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kurulması konusunda çalışmalar başladığın söyledi. Kendisine bu konuda da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.
Harun Dilek ve Ali Muyşin, Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'a üzerinde ismi yazılı 11 numaralı Bilecikspor formasını da hediye etti. - BİLECİK
Rektör,İbrahim Taş,Bilecik
06 Aralık 2018 Perşembe 12:12