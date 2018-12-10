Bilecikspor Farklı Kazandı

Bilecik
1. Amatör Lig 11'inci hafta müsabakasında Bilecikspor kendi evinde farklı kazandı. Bilecik Edebali Stadı
'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 11'inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Bozüyük
temsilcisi İçköyspor 5-2 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 26'ıncı dakikasında kaptanı Tolga Burulday ile durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra rahatlayan ev sahibi maçın 38'inci dakikasında Tolga Burulday ile durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın ilk yarısının skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Bilecikspor maçın 54'üncü dakikasında Önder Gören ile durumu 3-0' getirdi. Bu golden 10 dakika sonra Samet Han
Bilecikspor'un 4'üncü golünü kaydetti. Bu golden sonra oyuna ağırlığı koyan deplasmana ekibi İçköyspor maçın 73'üncü dakikasında Kamuran Bedevi ile durumu 4-1'e getirdi. Bu golden sonra ataklarına devam eden İçköyspor maçın 78'inci dakikasında Birkan Bedevi ile durumu 4-2'ye getirdi. Yediği 2 golden sonra ataklarına devam eden Bilecikspor maçın 88'inci dakikasında İbrahim Şenel
ile durumu 5-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken, Bilecikspor bu galibiyet ile puanını 18'e çıkardı. İçköyspor ise; 16 puanda kaldı. - BİLECİK
Bilecik Edebali Stadı,Bilecik
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:05