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Bilecikspor farklı kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig takımlarından Bilecikspor, 12. haftada seyircisi önünde Osmaneli Gençlerbirliği'ni 4-1 yenerek rahat kazanırken, son 3 haftada rakip filelere 16 kez havalandırdı.

07.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:33Bilecikspor farklı kazandı
1. Amatör Lig takımlarından Bilecikspor, 12. haftada seyircisi önünde 'ni 4-1 yenerek rahat kazanırken, son 3 haftada rakip filelere 16 kez havalandırdı.

Bilecik 1. Amatör Lig 12. haftasında Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecikspor - Osmaneli Gençlerbirliğispor müsabakasını ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Maça iyi başlayan Osmaneli Gençlerbirliğispor, müsabakanın 5. dakikasında Ahmet Bal ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra toparlanan Bilecikspor, müsabakanın 19. dakikasında gelişen bir atakta Osmaneli Gençlerbirliğisporlu oyuncu topu kendi filelere göndermesi sonucu durum 1-1 oldu. Müsabakanın 23. dakikasında Bilecikspor'un golcüsü Selami Demir durumu 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya iyi başlayan Bilecikspor maçın 50. dakikasında Selami Demir ile durumu 3-1'e getirdi. Maçın 75. dakikasında yine sahneye çıkan Selami Demir, kendisinin 3. takımının 4. golünü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Bilecikspor müsabakayı 4-1 kazandı.

Bu galibiyet sonrası puanını 27'ye çıkarırken, Osmaneli Gençlerbirliğispor 19 puanda kaldı. - BİLECİK

Gençlerbirliği, Osmaneli, Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

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