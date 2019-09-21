Bilecikspor kahvaltıda buluştu

Bileciksporlu futbolcular düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.



Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor, bugün 2019-2020 futbol sezonun açılış maçında 1299 Bilecik Kulübü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Bileciksporlu futbolculara İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı tarafından sabah kahvaltısı verildi. Kentte bir restoranda düzenlenen kahvaltıya İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Soner Hızlı, Bilecikspor Yönetim Kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı. Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'nın katılmadığı kahvaltıda futbolcuların neşesi gözlerden kaçmadı.



"Bilecikspor hepimizin takımı"



Kendisisin de eski bir Bilecikspor futbolcusu olduğunu anlatan Başkan Hızlı, "Bu takım hepimizin takımı ve bu takıma sahip çıkmak zorundayız. Biz de bugün Bileciksporlu futbolcu kardeşlerimizle kahvaltıda bir araya geldik. 2019-2020 futbol sezonun açılış maçında Bileciksporumuz şehrimizin diğer bir takımı 1299 Bilecik Kulübü ile karşılaşacak. Her iki takıma da bu müsabaka öncesi başarılar dileriz. Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA