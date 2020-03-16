Bilecikspor kazanması bildi
Bilecikspor zorlu rakibi Bozüyük İçköyspor'u 2'si penaltıdan olmak üzere bulduğu 3 golle kazanması bildi.
16.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:03
Bilecikspor zorlu rakibi Bozüyük İçköyspor'u 2'si penaltıdan olmak üzere bulduğu 3 golle kazanması bildi.
Bilecik 1. Amatör Ligin 22'inci haftasında 52 puanla lige ikinci sırada yer alan Bozüyük İçköyspor ile 51 puanla ligde üçüncü sırada yer alan Bilecikspor, Bilecik Edebali Stadı'ndan karşı karşıya geldi. Korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynana maçın 28'inci dakikasında ev sahibi Bilecikspor Yasin Eroğlu ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçın 43'üncü dakikasında gelişen bir Bozüyük İçköyspor atağında İbrahim Şenel durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu.
Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 58'inci dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Tayfun Yalçın topu filelere göndererek, durumu 2-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Bilecikspor bir penaltı atışı daha kazandı. Topun başına yine Tayfun Yalçın geçerken topu filelere göndererek, kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü kaydetti. Maçın 90'ncı dakikasında gelişen bir Bozüyük İçköyspor atağında Kamuran Bedevi topu filelere göndererek, durumu 3-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru da oldu. Bilecikspor bu galibiyet ile puanını 54'e çıkararak ikincim sıraya yükseldi. Bozüyük İçköyspor ise; 52 puanda kalarak ligde dördüncü sıraya geriledi. - BİLECİK
Bilecik 1. Amatör Ligin 22'inci haftasında 52 puanla lige ikinci sırada yer alan Bozüyük İçköyspor ile 51 puanla ligde üçüncü sırada yer alan Bilecikspor, Bilecik Edebali Stadı'ndan karşı karşıya geldi. Korona virüsü sebebiyle seyircisiz oynana maçın 28'inci dakikasında ev sahibi Bilecikspor Yasin Eroğlu ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçın 43'üncü dakikasında gelişen bir Bozüyük İçköyspor atağında İbrahim Şenel durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu.
Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 58'inci dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Tayfun Yalçın topu filelere göndererek, durumu 2-1'e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Bilecikspor bir penaltı atışı daha kazandı. Topun başına yine Tayfun Yalçın geçerken topu filelere göndererek, kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü kaydetti. Maçın 90'ncı dakikasında gelişen bir Bozüyük İçköyspor atağında Kamuran Bedevi topu filelere göndererek, durumu 3-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru da oldu. Bilecikspor bu galibiyet ile puanını 54'e çıkararak ikincim sıraya yükseldi. Bozüyük İçköyspor ise; 52 puanda kalarak ligde dördüncü sıraya geriledi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Bilecik Edebali Stadı, Bilecik, Bozüyük, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Spor
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Spor
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Spor
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Spor
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Spor
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Spor
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Spor
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı