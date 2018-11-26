Bilecikspor Kendi Sahada 3 Puanı 3 Golle Aldı

Bilecik
1. Amatör Lig 9'uncu hafta müsabakasında Bilecikspor 3 puanı 3 golle aldı. Bilecik Edebali Stadı
'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 9'uncu hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde Gölpazarı
Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maça atak bir futbolla başlayan Bilecikspor ilk yarı adeta oyunu rakibinin sahasına yıktı. 2 tane yüzlük yüzlük gol pozisyonunu da değerlendiremeyen Bileciksporlu oyuncular ilk yarının sonunda soyunma odasına 0-0'lık skorla girdi. İkinci yarıya baskılı bir futbolla başlayan Bilecikspor maçın 56'ıncı dakikasında kaptanı Tolga Burulday ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ataklarına devam eden Bilecikspor maçın 75'inci dakikasında Tolga Burulday ile durumu 2-0'a getirirken, kaptan hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetmiş oldu. Maç bu skorla biteceği beklenirken maçın orta hakemi maçın sonuna 3 dakikalık bir uzatma gösterdi. Maçın 90+2'inci dakikasında Bileciksporlu Selami Demir topu filelere göndererek, durumu 3-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Bu galibiyle Bilecikspor puanını 18'e çıkarırken averajla ikinci sırada yer aldı. Gölpazarı Blediyespor ise 9 hafta sonunda 6 puanla 13 takımlı ligde 11'inci sırada yer aldı. Bilecikspor haftaya ligin 10'uncu haftasında deplasmanda 18 puanla 3'üncü sırada yer alan Bayırköyspor ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:27