Haberler » Spor » Bilecikspor maçı kar yağışı sebebi ile ertelendi - Spor

Bilecikspor maçı kar yağışı sebebi ile ertelendi

Bilecik 1. Amatör Lig'de 18'inci hafta müsabakası olan Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı kar yağışı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

08.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:41Bilecikspor maçı kar yağışı sebebi ile ertelendi
1. Amatör Lig'de 18'inci hafta müsabakası olan Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı kar yağışı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de bugün 42 puanla üçüncü sırada yer alan Bilecikspor ile 44 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor karşı karşıya gelecekti. Dün gece aniden bastıran kar yağışı sonrası Bilecik Edebali Stadı zemininde biriken karların temizlenemeyeceği gerekçesi ile maç ileri bir tarihe ertelendi.

Taraftarlar bu karara tepki göstererek, "Bu sene ilk defa Bilecik'e kar yağdı ve maç iptal oldu. Kaç gündür bu maça hazırlanıyorduk. Doğu'da yaşayanlar ne yapsın" diye isyan ettiler. - BİLECİK

Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 12:40:10