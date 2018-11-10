Bilecikspor Rahat Kazandı

Bilecik
1. Amatör Lig 7'inci haftanın açılış maçında Bilecikspor, Pazaryerspor karşısında rahat kazandı. Bilecik Edebali Stadı
'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 7'inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Pazaryerispor'u 5-1 yenerek, 3 puanını hanesine yazdırdı. Maç öncesi Bileciksporlu futbolcular üzerinde Atatürk
'ün fotoğrafı olan "Unutmayacağız" yazılı pankartla maça çıktı. Hep bir ağızdan söylenen İstiklal Marşı'nın ardından maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 10'uncu dakikasında golcüsü İbrahim Şener
'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 25'inci dakikasında Yusuf Çelik Bilecikspor adına 2'inci golü kaydetti. Maçın ikinci yarısına Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
'da gelirken, Can taraftarlarla köfte ekmek yedi. İkinci yarıya da iyi başlayan Bilecikspor maçın 50'inci dakikasında Önder Gören ile durumu 3-0'a getirdi. Maçın 55'inci dakikasında Selami Demir Bilecikspor'un 4'üncü golünü kaydetti. Maçın 70'inci dakikasında Selami Demir kendisinin ikinci takımının 5'inci golüne imza attı. Maç bu skorla bitmesi beklenirken, gelişen nadir Pazaryerispor atağında Yusuf Şakar topu filelere göndererek durumu 5-1'e getirdi.
Belediye başkanından futbolculara tebrik
Maç bu skorla biterken Bilecikspor aldığı galibiyle puanını 15'e çıkardı. Pazaryerispor ise; 9 puanda kaldı.
Maç sonunda takımı tribünlere çağıran Bilecikspor taraftarları haftaya karşılaşacakları ligin lideri 1308 Osmaneli
Belediyespor maçını kazanma sözü aldılar. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can maç sonunda teknik kadro ve futbolcular ile tek tek tebrik ederek, takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Önemli bir karşılaşma"
Bilecik 1. Amatör Lig 8'inci hafta müsabakasında Osmaneli deplasmanında Bilecikspor'un zorlu bir maça çıkacağını anlatan Başkan Can, "Bileciksporumuz 1308 Osmaneli Belediyespor maçını kazanarak liderliğe yükselmek istiyor. Bugünde bu maç öncesi takıma destek olmaya geldim. Ben gelince takım birbirinden güzel 3 gol attı. İlk yarı başka bir program nedeniyle yetişemedim. Bugün ayrı güzel bir gün. 10 Kasım
, bugün Ata'mızı şükran ve minnetle andık. Bu güzel galibiyet için başta Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı
, başkan vekili Harun Dilek, antrenörümüz Ahmet Uzun
ve tüm futbolcularımızı kutlarım. Bilecikspor taraftarları bugün bana sevgi gösterisinde bulundular. Onları da unutmamak gerek. Takımları ligin başladığı Söğütspor maçından bu maça kadar her zaman yanında olduklarını gördük. Onlar böyle takımlarına sahip çıktıkları sürece bu takım bu sene şampiyon olacaktır" dedi. - BİLECİK
Bilecik
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:39