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Bilecikspor rahat kazandı

Bilecikspor, 1. Amatör Lig'in 8. haftasında Bozüyük deplasmanında Güneşspor'u 6-0 yendi.

10.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:26Bilecikspor rahat kazandı
Bilecikspor, 1. Amatör Lig'in 8. haftasında deplasmanında Güneşspor'u 6-0 yendi.

Bilecik 1. Amatör Lig'in 8. haftasında lig sonuncusu Güneşspor, saha ve seyircisi önünde Bilecikspor'a 6-0 kaybederek, 1 puanda kaldı. Bozüyük Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Bilecikspor, 27. dakikada Mahsum Özdemir ile durumu 1-0'a getirdi. 31. dakikada Ömer Zorlu durumu 2-0'a getirirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıya da hızlı başlayan Bilecikspor, maçın 65. dakikasında Enes Tel, 78'de Şaban Aslan, 87'de M. Tuna Kumru ve 90'da da Enes Tel'in golleriyle 6-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor, 18 puana yükledi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Spor

Kaynak: İHA

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