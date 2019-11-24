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Bilecikspor rahat kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig 10. hafta müsabakasında Bilecikspor seyircisi önünde rahat kazandı.

24.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:40Bilecikspor rahat kazandı
1. Amatör Lig 10. hafta müsabakasında Bilecikspor seyircisi önünde rahat kazandı.

Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 10'uncu hafta müsabakasında Bilecikspor ligde aldığı galibiyetler ligin flaş takımı haline gelen Belediyespor'u 4-1 yendi. Maça iyi başlayan Bilecikspor maçın 17. dakikasında Zafer Aksoy ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra müsabakanın 28. dakikasında gelişen bir Gölpazarı Belediyespor atağında takımın golcüsü Nebi Aktürk durumu 1-1'e getirdi. Bu gol yanı zamanda ilk yarının skoru oldu.

Maçın ikinci yarısında adeta tek kale top oynayan Bilecikspor 55. dakikada Mustafa Tuna Kumru ile 2-1 öne geçti. Maçın 65. dakikasında Mustafa Tuna Kumru kendisinin ikinci takımın üçüncü golünü kaydetti. Maçın 75. dakikasında oynadığı futbolla göz dolduran Selami Demir durumu 4-1'e getirdi. Bu golden sonra Bilecikspor'un bulduğu gol pozisyonları sonuçsuz kalınca maçı Bilecikspor 4-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası puanını 21'e çıkarırken, Gölpazarı Belediyespor 24 puanda kaldı.

Öte yandan Bilecikspor maça "Kadına yönelik şiddete bizde dur diyoruz" yazılı pankartla çıktı. Maçı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve çok sayıda iki takım taraftarı izledi. - BİLECİK

Bilecik Edebali Stadı, Gölpazarı, Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

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