Bilecikspor rahat kazandı

Bilecikspor ligin ikinci yarısında fırtına gibi esmeye devam ederken, bu haftada rakibine gol oldu yağdı. Bilecik Edebali Stadı
Bilecik 1. Amatör Lig 16'ıncı hafta müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde Pazaryerispor'u 5-0 yenerek, ligdeki yükselişine devam etti. Bilecik Edebali Stadı'ndaki maça iyi başlayan Bilecikspor 4'üncü dakikada Tuna Kumru'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 7 dakika sonra Bilecikspor'un devre arasında transfer ettiği golcüsü İsmail Yıldız ile durumu 2-0'a getirdi. Maçın 44'üncü dakikasında Alper Yavaşça Bilecikspor'un 3-'üncü golünü kaydetti. Bu golden sonra ilk yarıda başla gol olmazken, devre arasında soyunma odasına Bilecikspor, 3-0'lık galibiyet ile girdi. Maçın ikinci yarısına da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor, maçın 56'ıncı dakikasında Tuna Kumru ile durumu 4-0'a getirdi. Maçın 84'uncu dakikasında İsmail Yıldız kendisinin ikinci takımın 5'inci golünü kaydetti. Bu golden sonra iki takımın atakları sonuçsuz kalırken, maçı Bilecikspor 5-0 kazandı. Bu galibiyet ile Bilecikspor puanını 39'a çıkarırken, Pazaryerispor 18 punada kaldı. - BİLECİK
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, Spor Kaynak: İHA