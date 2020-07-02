Bilecikspor yararına festival

Bilecik'te Bilecikspor'a destek amacıyla başlatılan Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Festivali büyük ilgi görüyor.

Bilecikspor yararına festival
02.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:12
Bilecik'te Bilecikspor'a destek amacıyla başlatılan Anadolu Kervanı Yöresel Ürünler Festivali büyük ilgi görüyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi kapalı pazar alanında 30 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivale, Bilecikli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, değişik tatlar tatmak isteyen Bilecikliler için büyük fırsat oldu. Trabzon, Kayseri, Gümüşhane, Isparta gibi Türkiye'nin birçok ilinden yöresel lezzetleri Bilecik halkıyla buluşturan festival Bilecikspor'a büyük destek sağlayacak.

" Bağış yazıp 1969'a göndererek Bilecikspor'a 11 lira bağışta bulunabilirsiniz"

Bilecikspor Genel Sekreteri Murat Yardımcı, festival ile ilgili yaptığı açıklamada, "81 ilin değişik yerlerinden yöresel ürün olarak Anadolu kervanı adı altında Bilecikspor'a destek olmak amacıyla buraya geldiler. Bütün Bilecik halkını bu şenliğe davet ediyoruz. Bilecik sporu hak ettiği yerlerde görmek istiyorsanız lütfen Bilecikspor adı altında gelen her şeye ilgi ve alaka gösterelim. Değişik kampanyalar yapıyoruz bu sene farklı bir yönetim var. Bağış yazıp 1969'a göndererek Bilecikspor'a 11 lira bağışta bulunabilirsiniz. Ençok ilgiyi maalesef Bilecik'in dışında yaşayan hemşehrilerimiz gösteriyor. Bu konuda Bilecikli vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Bilecikspor yararına festival - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: Tokat'ta yamaç paraşütü yarışması renkli görüntülerle start aldı - Haber 14:22: Bu ağız siperliği ile maske kullanımı kolaylaştı - Haber 14:21: Sivas'ta '2 Temmuz'un 27'nci yılında, hayatını kaybedenler anıldı (3) - Haber 14:21: Son dakika haberleri: MERSİN Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor - Haber 14:19: Riva'daki Elmasburnu plajı haftada 4 gün sadece kadınları ağırlayacak - Haber 13:55: "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi - Magazin 13:17: Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı - Haber 12:52: Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı - Haber 00:57: Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) - Haberler 23:32: Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı - Haberler